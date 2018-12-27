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رياضة

ميدو يوجه رسالة لـ غالى عقب تولى منصب مدير الكرة لفريق الجونة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:50 م
صدى البلد
منار نور
وجه أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابق رسالة الى حسام غالى لاعب الأهلى السابق، بعد توليه منصب مدير الكرة بنادى الجونة.

غرد "ميدو" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كل التوفيق لحسام غالي في مهمته الجديدة مع @GounaFC خطوه جيده لاتخاذ خبرات ادارية مع فريق في موقف صعب دون وجود اي ضغوط..ان شاء الله حسام يلعب دور كبير في بقاء الجونة هذا الموسم".

تولى حسام غالي، قائد منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، منصب مدير الكرة بنادي الجونة رسميًا اليوم، الخميس.

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