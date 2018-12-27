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عطل فنى يتسبب فى هبوط طائرة متجهة لألمانيا بمطار الغردقة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:58 م
هبوط طائرة متجهة
هبوط طائرة متجهة لألمانيا بمطار الغردقة
إبراهيم جادالله
تسبب عطل فنى بإحدى الطائرات المغادرة من مطار الغردقة ومتجهة إلى ألمانيا، فى عودتها مرة أخرى إلى المطار، وذلك بعد دقائق من إقلاعها، حيث أبلغ قائد الطائرة فور طيرانه بدقائق بوجود عطل فنى، ما تسبب فى عودتها مرة.

كان برج الإشارة بمطار الغردقة الدولى تلقى إشارة من قائد طائرة تابعة لشركة "بلغرين ايرلين" المتجهة إلى ألمانيا فور اقلاعها بدقائق بوجود عطل فنى بالطائرة، والأمر يستوجب عودته مرة أخرى للمطار، وكان على متن الطائرة 156 راكبا.

ورفعت إدارة المطار درجة الطوارئ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، بجانب اتخاذ جميع التدابير اللازمة حتى تم نزول الطائرة بأمان على المهبط.

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