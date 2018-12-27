الخطيب يحتفل بفريق السلة بعد الفوز ببطولتي المرتبط رجال وسيدات

يلتقي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع فريقي كرة السلة « رجال وسيدات»، وفريق المرتبط «ناشئين وناشئات» في السابعة من مساء اليوم، الخميس، بقاعة فكري أباظة، بمقر النادي بالجزيرة؛ لتهنئتهم بالفوز بدوري المرتبط وتحفيزهم لمواصلة الانتصارات والتتويج بالألقاب على الصعيدين المحلي والقاري.



ويلتقي رئيس النادي مع فرق السلة بعدما حصد كل منهم لقب دوري المرتبط للمحترفين والمحترفات خلال الأيام الماضية بعد أداء مميز للغاية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم الكامل لفرق النادي؛ للمنافسة على كل البطولات والاستمرار في حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.