حسين الشحات يعلق على أنباء انضمامه للأهلي

علّق حسين الشحات، نجم فريق العين الإماراتي والمنتخب المصري، على الأنباء التي ترددت بشأن قرب انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة في ظل حاجة الفريق له.





وكتب "الشحات" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلام كتير وما حدش فاهم حاجة".





ورد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة علي التويتة، قائلاً: "للاسف اللى ميعرفش يقول عدس".





ويذكر أن محمد الشحات شقيق ووكيل حسين الشحات صرح أمس أن اللاعب مستمر في صفوف وصيف مونديال الأندية خلال الفترة المقبلة.



