قضايا الدولة: مليار جنيه تعويضاً من قيادات الإرهابية بسبب اقتحام الحدود.. صور

طالبت هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة، بتغريم الرئيس المعزول وقيادات الجماعة الارهابية، وباقى المتهمين فى قضية اقتحام الحدود الشرقية مليار جنيه.





صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمى للهيئة، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهيئة كانت قد طالبت بذلك التعويض نظير العمليات التخريبية والاجرامية التى قام بها اعضاء الجماعة الارهابية سواء فى المؤسسات وغيرها من المنشآت لإثارة الزعزعة والتوتر فى الشارع المصرى .



