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حوادث

قضايا الدولة: مليار جنيه تعويضاً من قيادات الإرهابية بسبب اقتحام الحدود.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:09 م
المستشار سامح سيد
المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
جودت عيد - محمد زهير
طالبت هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة، بتغريم الرئيس المعزول وقيادات الجماعة الارهابية، وباقى المتهمين فى قضية اقتحام الحدود الشرقية مليار جنيه.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمى للهيئة، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهيئة كانت قد طالبت بذلك التعويض نظير العمليات التخريبية والاجرامية التى قام بها اعضاء الجماعة الارهابية سواء فى المؤسسات وغيرها من المنشآت لإثارة الزعزعة والتوتر فى الشارع المصرى .

وعقد "صدى البلد" ندوة خاصة للمستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة، للحديث عن أبرز وأهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، من بينها دعاوى التعويض التي أقامتها الهيئة ضد جماعة الإخوان، وفى نهاية اللقاء قام الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير بمنح المستشار سامح درع الموقع .
قضايا الدولة: مليار جنيه تعويضاً من قيادات الإرهابية بسبب اقتحام الحدود.. صور
قضايا الدولة: مليار جنيه تعويضاً من قيادات الإرهابية بسبب اقتحام الحدود.. صور
قضايا الدولة: مليار جنيه تعويضاً من قيادات الإرهابية بسبب اقتحام الحدود.. صور

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