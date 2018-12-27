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ديني

حكم بناء مسكن فوق مسجد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز بناء مسكن فوق المسجد، معللا ذلك بأن هواء المسجد من المسجد، فكل ما فوق المسجد حتى الهواء ملك للمسجد حتى ولو على نحو 100 طابق فهو ملك لله.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي "لقاء الجمعة" بمسجد فاضل ردًا على سؤال شخص يقول: "وهبت قطعة أرض لإقامة مسجد عليها على 3 أدوار لله سبحانه وتعالى، وتم جمع التبرعات من الأهالي وبُني المسجد ما عدا الدور الأخير، فهل يحق لي أن أبني فوق المسجد مسكنًا خاصًا بي؟".

وأضاف جمعة: "يجب أن تترك المساحة المشتركة بين الجارين خالية دون إقامة أي شيء فيها، لكي تكون منفذًا لدخول الهواء إلى المنزل".

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