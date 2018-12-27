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تعليم

فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم 7 كيلو من مثانة مريض

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:02 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن الدكتور هشام مختار حمودة، رئيس قسم جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط ومدير مستشفى المسالك البولية والكلى الجامعي بأسيوط، عن نجاح فريق طبي بالقسم في استئصال ورم سرطاني بالمثانة البولية والذي بلغ حجمه 15سم ووزنه 7كجم، وذلك بعد إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال الورم لمسن يبلغ من العمر 60 عامًا والتي استغرقت 6 ساعات متواصلة، وذلك بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعي.

وبحسب بيان، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

وأوضح الدكتور ضياء عبد الحميد الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والكلى ورئيس وحدة أورام المسالك وقائد الفريق الطبي المسئول عن العملية، أن تلك العملية تعد من أخطر عمليات استئصال أورام المثانة البولية وذلك نظرًا لكبر حجم الورم واختراقه للأمعاء والأنسجة المجاورة من الشرايين والعضلات، مما يشكل خطورة بالغة على حياة المريض والذي تم تعرضه لظروف معينة تسببت في إهماله للمرض لعدة سنوات، مشيرًا أن ذلك تم من خلال التنسيق والتعاون مع أعضاء قسم الجراحة العامة.

وكشف الدكتور عمرو أبو فدان المدرس بقسم جراحة المسالك وعضو الفريق الطبي المسئول عن العملية أنه فور وصول المريض إلى المستشفى تم خضوعه لعدد من الإشاعات والفحوصات الأولية والتي بينت تضخم حجم الورم مما يستلزم التدخل الجراحي لفصل الورم عن الأنسجة المحيطة وإنقاذ حياة المريض وبالفعل تم إجراء الجراحة بنجاح وخرج المريض من غرفة العمليات دون أي مضاعفات، كما تم متابعة الحالة فى غرفة العناية المركزة لمدة 24 ساعة وعند استقرار حالة المريض تم نقله إلى غرفته بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى. 

نوه أبو فدان أن نجاح العملية تم بفضل تضافر جهود الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية والكلى وعلى رأسه الدكتور حسنى البهنساوى الأستاذ المساعد بالقسم، ومدرسين القسم وهم الدكتور أيمن عاصم، ومحمد أسامه، وعمرو عصام، والمعيد محمد عماد الدين، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور محمد أنور المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة.
فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم 7 كيلو من مثانة مريض
فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم 7 كيلو من مثانة مريض
فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم 7 كيلو من مثانة مريض
فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم 7 كيلو من مثانة مريض
فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم 7 كيلو من مثانة مريض

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