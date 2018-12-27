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أشرف عبد الباقى: قدمنا 112 مسرحية بمسرح مصر.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
آيات احمد
قال الفنان أشرف عد الباقى، إن الفترة من عام 2003 وحتى 2013 لم يكن بها مسرح أبدًا، حتى أنشأ تجربته المسرحية "مسرح مصر"، لافتًا إلى أنه أنشأ مسرح أطفال ومسرح عرائس.

وأضاف عبد الباقى، فى لقاء خاص مع رحمة خالد، ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه يحب المسرح جدًا، مشيرًا إلى أن تجربة مسرح مصر كانت فكرة هدفها إعادة المشاهدين للمسرح مرة أخرى من خلال وجوه شابة جديدة.

وتابع كل فناني مسرح مصر أصبحوا نجوم كبار ويشاركون فى العديد من المسلسلات الآن، موضحًا أنه عرض الفكرة على العديد من المنتجين فى البداية ولكنهم رفضوا لخوفهم من الفشل، بينما أشادوا بالتجربة بعد نجاحها، مفيدًا بان مسرح مصر قدم 112 مسرحية.

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