قضايا الدولة: لن نترك الإخوان حتى يسددوا كل مليم دمروا به مؤسسات الدولة.. فيديو

أكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي للهيئة، أن عدم جلوس ممثل الهيئة على منصة القضاء في محاكم مجلس الدولة، هو أمر تنظيمي لا أكثر، لا سيما أن العمل دَرَجَ على أن الهيئة خصم شريف، وعلى أن يبقى الخصوم أمام القاضي على قدم المساواة، لكن فى الواقع لا يوجد مانع من جلوس ممثل هيئة قضايا الدولة على المنصة؛ أسوة بممثل النيابة "العامة أو الإدارية" بمحاكم مجلس الدولة.



وأضاف فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه تم تشكيل لجنة بالادعاء المدنى عام 2013 بقرار من رئيس هيئة قضايا الدولة؛ للادعاء المدنى فى القضايا والوقائع التى حصلت بعد ثورة 25 يناير؛ لإعادة حق الدولة.



وأشار إلى أنه تم الادعاء المدنى فى قضية اقتحام السجون المتهم فيها محمد مرسى وقيادات الارهابية بمبلغ مليار جنيه .. وفى قضية مبارك "القصور الرئاسية" بـ250 مليون جنيه، وكذلك في كل من "أحداث مجلس الوزراء "، وأموال الداخلية، وأحداث طريق قليوب"، وغيرها من القضايا.. متابعا: "لن نترك الإخوان حتى يسددوا كل مليم دمروا به مؤسسات الدولة".



وكان "صدى البلد" قد استضاف المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة، للحديث عن أبرز وأهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، من بينها دعاوى التعويض التي أقامتها الهيئة ضد الإخوان، وفى نهاية اللقاء منح الكاتب الصحفى أحمد صبرى، رئيس تحرير، المستشار سامح سيد، درع الموقع.