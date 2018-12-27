حصاد النادى المصرى خلال 2018.. دعم غير مسبوق من محافظ بورسعيد وطفرة إنشائية.. رفع قيمة الشركة الراعية من ٥ ملايين إلى ١٢٠ مليون جنيه

النادى المصرى يشهد طفرة فى 2018

إقامة مشروع سياحي كبير بنظام B.O.T على أ رض الشهيد عاطف السادات





فرع الضواحي "1"

فرع الضواحي "2"

تطوير "فرع السيد متولي"

استغلال أرض الفنار





عودة ملكية الاستاد إلى النادي المصري وتطويره بالشكل الأمثل لاستقبال المباريات

ضم صالة "أكتوبر" للنادي المصري

منظومة التذاكر الإلكترونية للنادي المصري

قطاع كرة القدم

عقود الرعاية

قطاع الناشئين

يواصل صدى البلد نشر حصاد بورسعيد 2018 في كافة المجالات، والتي من بينها ما شهده النادى المصرى البورسعيدي من طفرة خلال هذا العام بوجه خاص والأعوام الثلاثة السابقة بوجه عام والذي يقدم صباح الجمعة علي انتخاباته التكميلية لمقعدي نائب الرئيس والعضوية.هذا وقد شهد النادى دعما غير مسبوق من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن أي محافظ سابق علي مدار تاريخ النادى سواء من خلال الدعم النادى أو الأراضي لإنشاء فروع اجتماعية يسبقها الدعم المعنوى تحت شعار الاستقرار في شتي المجالات.فمنذ تولي مجلس إدارة النادي المصري المعين زمام الأمور كان شغله الشاغل هو إنشاء ناد اجتماعي للنادي المصري الذي كان قد مر على إنشائه وقتها ما يزيد عن 95 عامًا لم يتمتع خلالها أعضاء النادي بأي خدمات اجتماعية يقدمها النادي، لذا قام المجلس بمخاطبة محافظة بورسعيد من أجل تخصيص عدد من قطع الأراضي للنادي المصري للبدء في إنشاء عدد من الفروع.وكانت البداية في شهر يونيو من العام 2016 عندما أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قراره بتخصيص حديقة مبارك للنادي المصري وهي التي تقترب مساحتها من نحو خمسة أفدنة، فبدأ العمل خلال شهر يونيو 2016 وخلال ستة أشهر فقط وبالتحديد في الثامن والعشرين من ديسمبر من العام 2016 تم افتتاح الفرع بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ليبدأ الفرع "الضواحي 1" في تقديم خدماته للسادة الأعضاء بإنشاء عدد كبير من مدارس الألعاب الرياضية مثل مدرسة الكرة ، السباحة ، التايكوندو ، الكاراتيه ، كرة القدم النسائية ، الجودو ، الجمباز ، بالإضافة لغيرها من الألعاب الأخرى ، وبمرور الوقت يتم اضافة العديد من الخدمات مثل المكتبة الثقافية التي أسهمت في عقد العديد من الندوات الثقافية والتي يستفيد منها العديد من الفئات ، بالإضافة لمنطقة الألعاب ، المسجد ، العيادة الطبية ، وعدد من المحلات التي تقدم خدماتها للأعضاء.في شهر يناير من العام 2017 وبعد نجاح تجربة فرع النادي المصري "الضواحي 1" ، صدر قرار من المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد بتخصيص أرض الغزل للنادي المصري لتكون نواة لإنشاء فرع النادي المصري "الضواحي 2" ، ليبدأ مجلس إدارة النادي المصري في الاستعانة بأحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من مساحة الأرض التي تقترب مساحتها من أربعة أفدنة ونصف وقد بدأت الأعمال الانشائية في الفرع الذي سيضم حمام سباحة نصف أوليمبي وحمام سباحة للأطفال، ومنطقة لألعاب الأطفال وعدد من الملاعب متعددة الأغراض وكذلك المناطق المخصصة للسادة الأعضاء بالاضافة الى المبنى الاجتماعي وكذا المبني الإداري بالإضافة إلى ملعب كرة القدم القانوني المغطى بالنجيل الطبيعي والذي سيتم الاستفادة منه في إقامة تدريبات فرق كرة القدم المختلفة بالنادي.سيتم البدء الفوري في الأعمال الإنشائية بفرع السيد متولي والذي سيقدم خدماته لسكان منطقة حي العرب والشرق والمناطق المحيطة بها، وقد أعد مجلس إدارة النادي المصري مخططًا انشائيًا متميزًا لهذا الفرع الذي سيضم عددا كبيرا من الملاعب لكافة الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لاستقبال الأعضاء وإقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية المختلفة.تسعى إدارة النادي المصري حاليًا لإقامة مشروع سياحي كبير بنظام B.O.T على الأرض المخصصة للنادي المصري بشارع الشهيد عاطف السادات "طرح البحر" والبالغ مساحتها 3550 متر مربع والتي من الممكن أن تكون مصدرًا كبيرًا لتنمية موارد النادي خلال السنوات المقبلة.ظلت عودة ملكية الاستاد إلى النادي المصري حلمًا يراود عشاق وجماهير النادي المصري التي ارتبطت وجدانيًا بهذا الملعب الذي احتضن ذكريات عشاقه ومحبيه لأكثر من ستة عقود، لذلك تكللت مساعي إدارة النادي المصري في هذا الشأن بالقرار التاريخي للواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد في الخامس من يناير من العام 2016 بعودة ملكية الاستاد للنادي المصري، حيث تسلمت ادارة النادي المصري الاستاد رسميًا في الثامن والعشرين من يونيو من العام 2016.وكان التحدي الجديد لمجلس إدارة النادي المصري هو تطوير الاستاد الذي طالته يد الإهمال لسنوات عديدة فوضع مجلس إدارة المصري خطة عاجلة للتطوير طالت كافة مرافق الاستاد سواء المدرجات وخاصة المقصورة الرئيسية التي تهالكت بشكل كبير، بالإضافة لتطوير أرضية الملعب وشبكات الإضاءة الكهربائية واشتراطات الدفاع المدني والحريق، وكذا غرف خلع الملابس بالإضافة إلى مداخل ومخارج الجمهور وكاميرات المراقبة الأمنية وغيرها من المرافق الضرورية لعودة الاستاد لسابق حالته.وبعد إتمام خطة التطوير التي استمرت لنحو تسعة أشهر كاملة، كان الاستاد على موعد مرة أخرى خلال شهر مارس من العام 2017 مع العودة لاستضافة تدريبات النادي المصري بعد غياب استمر لأكثر من خمسة أعوام وهو الحدث الذي قابلته جماهير النادي المصري بفرحة طاغية.ومن المشاهد التي لا تنسى يوم أن احتشد نحو 20 ألف مشجع من مشجعي النادي المصري وبتنظيم ذاتي من إدارة النادي المصري ومشجعيه العظام لمشاهدة مباراة نهائي كأس مصر موسم 2016/2017 وذلك عبر الشاشات العملاقة وهو الحدث الذي تناقلته كافة وكالات الأنباء.واستمرت مساعي مجلس إدارة النادي المصري لعودة الاستاد لاستضافة المباريات وكانت البداية بعودة الاستاد لاستضافة المباريات الأفريقية بالبطولة الكونفيدرالية بنسختيها الخامسة عشر والسادسة عشر وكان الشكل المبهر لاستاد المصري وجماهيره المشرفة مثار حديث وسائل الإعلام المصرية والعالمية، ويواصل مجلس إدارة النادي المصري مساعيه الحثيثة لعودة الاستاد لاستضافة المباريات المحلية بمشيئة الله تعالى.ومن الإنجازات التي تحققت للنادي المصري وجماهيره العظيمة خلال الفترة الماضية ضم صالة أكتوبر للنادي المصري وهو الإنجاز الذي تحقق بعد مساعٍ كبيرة من مجلس إدارة النادي مع عدد كبير من الجهات، وقد أتاح ضم الصالة البدء في تشكيل عدد من فرق الألعاب الجماعية وكان أولها بفرق كرة اليد، حيث تم تكوين فريق اليد تحت أربعة عشر عامًا والذي بدأ على الفور في المشاركة ببطولة دوري القطاعات، ويضع مجلس إدارة النادي المصري في خطته المستقبلية إجراء خطة تطوير شاملة لكافة مرافق الصالة.اعتبارًا من مباراة دور الـ 32 للنسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، قام مجلس إدارة النادي المصري بتدشين منظومة التسجيل والحجز الإلكتروني لمشجعي النادي المصري والتي يمكنهم من خلالها حجز تذاكر المباريات واستلامها بكل سهولة ويسر ، وبلغ عدد المشجعين المسجلين على النظام الإلكتروني ما يزيد عن 20 ألف مشجع، وقد أثبتت المنظومة الالكترونية للتذاكر نجاحًا كبيرًا بين الجماهير، ويعد النادي المصري من أوائل الأندية المصرية التي طبقت منظومة الحجز الإلكترونية التي تسهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء والازدحام.مع تولي مجلس إدارة النادي المصري المعين زمام الأمور في الأول من أغسطس عام 2015، كان القرار الأول للمجلس هو التعاقد مع جهاز فني جديد يقوده الكابتن حسام حسن، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني تم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بالاضافة لتجديد عقود عدد من اللاعبين القدامى بعد موافقتهم على تخفيض كبير لعقودهم مع النادي، ومع عدم توافر الملاعب الصالحة للتدريب ببورسعيد ، تم اقامة معسكر إعداد للفريق بمدينة برج العرب بالإسكندرية لما يقرب من ثلاثة أشهر، وتم الاتفاق مع مسئولي النادي الإسماعيلي على استضافة مباريات المصري للموسم الكروي 2015/2016 لينجح المصري في نهاية الموسم في الدخول للمربع الذهبي للمرة الأول منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا وهو الأمر الذي كان سببًا في تأهل الفريق للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى بعد غياب طويل.وفي الموسم التالي 2016/2017 تم التعاقد كذلك مع عدد كبير من اللاعبين مع التجديد للجهاز الفني للفريق، كما تم الاتفاق مع ستاد برج العرب على استضافة مباريات المصري الأمر الذي دفع بإدارة المصري لاقامة معسكرات الفريق على مدار الموسم بفنادق برج العرب وهو الأمر الذي كلف خزينة النادي نحو عشرة ملايين جنيه، وبنهاية الموسم نجح الفريق في تحقيق المركز الرابع بجدول الدوري وكذلك نجح الفريق في الوصول إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى منذ تسعة عشر عامًا، ونجح الفريق في تخطي عقبة الدورين التمهيدي ودور الـ 32 من الكونفيدرالية وكان قريبًا من الوصول الى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه لولا خسارته بركلات الجزاء الترجيحية من كمبالا سيتي الأوغندي.وفي موسم 2017/2018 تم التجديد للجهاز الفني للفريق للموسم الثالث على التوالي، وتم كذلك التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين ومن بينهم الثلاثي الأفريقي أريستيد بانسيه ومحمد كوفي وشيخ موكورو وواصل الفريق تحقيق نتائجه الطيبة خلال الدور الأول للدوري وتم تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدد كبير من اللاعبين ومن أبرزهم اللاعب إسلام عيسى والذي كان مطمعًا لعدد كبير من الأندية ولكن نجح المصري في إنهاء التعاقد مع اللاعب مقابل عشرة ملايين جنيه الأمر الذي يجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي المصري، وكان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب السوبر المصري الذي أقيم على ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في يناير الماضي، واختتم الفريق مشواره بالدوري بالحصول على المركز الثالث بالدوري للمرة الأولى منذ سبعة عشر عامًا.وفي مطلع موسم 2018/2019 تم التجديد للجهاز الفني للموسم الرابع على التوالي وهو رقم قياسي لم يصل اليه اي جهاز فني في التواجد مع الفريق لأربعة مواسم متتالية ، واستمر دعم الفريق باللاعبين الجدد ليصل الفريق في نهاية النسخة الخامسة عشر من البطولة الى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة الكونفيدرالية بمسماها الجديد، ورغم تقدم الجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسن باستقالته بعد مرور عدة أسابيع من الدوري فإن مجلس الادارة اتخذ العديد من القرارات لإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي وكان آخرها التعاقد مع الكابتن ايهاب جلال والذي يعد أحد أبرز المديرين الفنيين في مصر خلال السنوات الأخيرة.عند تولي مجلس إدارة النادي المصري المعين زمام الأمور في أغسطس من العام 2015، كانت قيمة التعاقد السنوي مع الشركة الراعية ما يقرب من خمسة ملايين جنيه، تم اقتطاع جزء منها مقدمًا وتم خصم جزء كبير منها كعقوبة على النادي نتيجة لعدم الالتزام ببعض شروط التعاقد.ومع بدء عمل المجلس تم اعادة التفاوض مع مسئولي الشركة الراعية بحيث يحصل النادي على العديد من المميزات الإضافية وكان من أولها الحافلة الخاصة بالفريق الأول والتي تحمل شعار النادي للمرة الأولى في تاريخه، وتم كذلك الحصول على دعم مادي من الشركة الراعية قيمته خمسة ملايين جنيه للمساهمة في بناء النادي الاجتماعي، وبمرور الموسم تلو الأخر وصل عقد رعاية النادي المصري خلال السنوات الأربع المقبلة الى ما يزيد عن 120 مليون جنيه بالاضافة لعدد من المميزات الأخرى.شهدت السنوات الماضية محاولات مضنية من مجلس ادارة النادي المصري لهيكلة قطاع الناشئين بالنادي المصري بالشكل اللائق ، وتشارك فرق النادي المصري حاليًا ببطولات الجمهورية للفئات السنية 1997 ، 1999 ، 2001 ، 2003 وهو الأمر الذي يكلف خزينة النادي ملايين الجنيهات نظير اقامة المعسكرات والتنقلات والملابس وغيرها من المتطلبات الخاصة بتلك الفرق.