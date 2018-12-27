عبدالغفار يكشف عن خطة التعليم العالي خلال عام 2019

أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالى وضعت خطة تنفيذية لعام 2019 ، تستجيب لإعلان الرئيس عام 2019 عامًا للتعليم، كما ترتكز هذه الخطة على استكمال الجهود السابقة لخلق منظومة تعليمية وبحثية تواكب احتياجات مصر من التعليم العالي والبحث العلمي، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية للجامعات فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.





وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة خلال عام 2019 تشمل عدة محاور ، حيث تتضمن في مجال إتاحة الخدمات التعليمية العمل على الوصول لمعدل قيد إجمالي 36% من الفئة العمرية من 18 إلى 22 وذلك عبر التوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة، ، حيث تستمر الوزارة فى متابعة العمل فى إنشاء جامعتى الأقصر والبحر الأحمر كجامعات حكومية، إلى جانب الجامعات الأهلية وتشمل الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور، وكذا الانتهاء من المرحلة الثانية من جامعة زويل، وكذلك انتهاء نسبة 85% من الجامعة اليابانية، إلى جانب فتح أفرع جديدة للجامعات الدولية، وكذلك متابعة إنشاء عدد من الجامعات الخاصة التى صدر لها قرارات جمهورية بالإنشاء، ومراعاة أن تكون الجامعات الحديثة جامعات ذكية وتقدم تخصصات علمية جديدة، وتحقق مفهوم جامعات الجيل الثالث.





وفى مجال التعليم الفنى تعمل الوزارة فى خطة لإنشاء عدد (20) معهدًا نوعيًا فى تخصصات مختلفة، فضلًا عن متابعة العمل فى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة فى القاهرة الجديدة وقويسنا و بنى سويف.





وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بخطة تحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية تواصل الوزارة في عام 2019 تقديم الدعم لدفع الجامعات المصرية لمراتب متقدمة، والاستمرار فى العمل على تحسين ترتيب مصر في النشر الدولي، إلى جانب متابعة الملفات لتحسين جودة العملية التعليمية، منها: افتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة، وتكليف لجان القطاع بتحديث المناهج وربطها بسوق العمل، وافتتاح مكاتب رعاية الوافدين بالجامعات، والتوسع فى البعثات التدريبية لشباب الباحثين طبقًا لإستراتيجية الدولة لخطط التنمية، وزيادة ميزانية البعثات وتفعيل الاتفاقيات الدولية مع الجهات المانحة.