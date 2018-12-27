من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، مجموعة من الصور الخاطفة للأنظار، والتي تعتبرها أفضل ما التقطه المصورون خلال أحداث العام الجاري، بدءا من الكوارث الطبيعية مرورا بالاحتجاجات حول العالم وصولا إلى بعض اللقطات الفريدة، وإليك أبرز تلك الصور:



محتج فلسطيني بمدينة غزة

التقطت هذه الصورة يوم 22 أكتوبر، ذلك الوقت الخطير الذي اشتبك فيه متظاهرون فلسطينيون مع الجيش الإسرائيلي، الذي كان يطلق قنابل الغاز والرصاص على الفلسطينيين في غزة.



شروق الشمس على مخيم للماشية بجنوب السودان

خلال موسم الجفاف في جنوب السودان، يبحث رعاة الماشية عن أرض تتوفر فيها المياه والمراعى، والصور الفوتوجرافية من جنوب السودان عادة ما تلتقط مشاهد الحروب الأهلية أو الأزمات، لكن تلك الصورة كانت أكثر إيجابية.



امرأة تقف وسط الخراب الذي سببه أحد الزلازل بإندونيسيا

التقطت هذه الصورة يوم 7 أكتوبر في سولاويزي، واحدة من أكثر المناطق تضررا عقب زلزال وتسونامي إندونيسيا.



القنصلية السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي

التقطت هذه الصورة بعد وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم 15 أكتوبر، أثناء دخول المحققين الأتراك إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للبحث في المبنى، وكان المدخل الوحيد للسيارات أمام المدخل الرئيسي، مما يسمح لمندوبي وسائل الإعلام بالمرور إذا تم فتح تلك البوابة، ويظهر حارس الأمن في الصورة أثناء محاولته منعهم جميعًا من الدخول.



لاعبو الجولف يتجاهلون بركانًا ثائرًا في هاواي

التقطت هذه الصورة يوم 16 مايو، ويقول المصور: "كنت أغطي ثورات بركان كيلوا، وعرفت أنه يمكنني التقاط أفضل الصور من خلال ملعب الجولف هذا، وأثناء محاولتي التصوير، صرخ أحدهم قائلا (ابتعد عن طريقي، نحن نحاول اللعب هنا)، وكان ذلك مفاجئًا بالنسبة لي".



وأضاف: "بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في هاواي، هذه الأحداث هي جزء من حياتهم، واعتاد الناس على رؤية تلك الكوارث الطبيعية من حولهم".



راكب دراجة عالق في الوحل خلال سباق داكار رالي

التقطت هذه الصورة خلال سباق رالي داكار في شهر يناير، ويقول المصور "كنا نحلق بالهليكوبتر فوق الهضبة البوليفية عندما رأينا تلك المنطقة الموحلة للغاية، وأدركنا أن الدراجات النارية لن تتمكن بسهولة من عبور تلك المنطقة، لذا هبطنا في مكان قريب للمتابعة".



وأضاف: "لقد كان مشهدًا عنيفًا، تمكن البعض من تجنب الوحل، بينما ظل الآخرون عالقون لمدة 40-45 دقيقة".



اعتقال ضباط الحدود الأمريكيين لأم وطفل من أمريكا اللاتينية

تم التقاط هذه الصورة يوم 13 يونيو، عندما قام ترامب بتنفيذ سياسة فصل الأطفال عن آبائهم، وبعد رحلة مؤلمة قطعها أولئك للوصول إلى الولايات المتحدة، دون أي علم بأن السياسة قد تغيرت وقد يتم فصل أبنائهم عنهم، كانو يعلمون فقط أنهم يهربون من شيء خطير إلى مستقبل مجهول.



وفي هذا الصورة، تظهر فتاة صغيرة تجهش بالبكاء عندما وضعتها أمها على الأرض بعد أن طلب منها ضباط الحدود الأمريكية تفتيش الوثائق الخاصة بها.



سيدات يحملن البنادق في بنسلفانيا

والتقطت تلك الصورة يوم 29 يناير في ولاية بنسلفانيا بعد أسابيع قليلة من عملية إطلاق النار في بارك لاند، والتي راح ضحيتها 17 طالبا وموظفا في مدرسة دوجلاس الثانوية بفلوريدا.



ويصف الرعاة بالكنيسة أسلحتهم بأنها "قضبان حديدية"، وبأن تلك الأسلحة تساعدهم على تجنب أي محاولة عدوانية لإطلاق النار وحماية أنفسهم من "الشر".



سباق الثيران في إسبانيا

سباق الثيران في مهرجان سان فيرمين الذي يقام يوليو هو جزء لا يتجزأ من الثقافة في مدينة بامبلونا الإسبانية.



ويستمر المهرجان لمدة 9 أيام، ويرتاده معظم السكان، حتى الأشخاص الذين لا يحبون الثيران يذهبون للرقص والموسيقى والطعام والشراب.



لحظة بدء سباق الرجل الحديدي (أيرون مان) ببرشلونة

والتقطت هذه الصورة يوم 20 مايو في بداية سباق الرجل الحديدي ببرشلونة، أو ما يطلق عليه سباق آيرون مان.



وأيرون مان يتضمن سباقات في السباحة لمسافة ٣.٨ كيلومتر وسباق الجري لمسافة ٤٢ كيلومترًا وسباق وركوب الدرجات لمسافة ١٨٠ كيلومترا.



طريق مدمر بفعل زلزال وقع بألاسكا

وتم التقاط هذه الصورة عقب زلزال مدمر وقع بألاسكا في شهر نوفمبر، ووصف المصور المشهد بأن "الأرض بدت وكأنها مستعدة لابتلاع سطحها".



وتم تصنيف الزلزال باعتباره مميتًا، لكن من المدهش أنه لم تكن هناك وفيات.



حرائق غابات كاليفورنيا

والتقطت هذه الصورة في نوفمبر، خلال كارثة احتراق غابات كاليفورنيا التي دمرت العديد من الممتلكات.



وفي وسط بكاء البعض وصراخهم وحسرتهم على منازلهم وممتلكاتهم التي أكلها اللهب، تلتقط عدسة مصور صورة لذلك الرجل الذي يسير على لوح تزلجه، في محاولة لالتقاط صور للحريق.



هندوراسيون يشقون طريقهم إلى الولايات المتحدة

استخدم ترامب صورة قافلة المهاجرين التي كانت تشق طريقها إلى الولايات المتحدة كدعاية لوصفهم بالمجرمين والغزاة، لكن من الواضح أنهم يحاولون المشي فقط، وبشكل مسالم.