محافظ بني سويف يناقش استعدادات قطاع الري بفترة السدة الشتوية

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع مسؤولي الري بالمحافظة استعدادات المحافظة والإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها استعدادا للسدة الشتوية، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر والفعال حتى لا تتأثر خدمات الري ومياه الشرب خلال فترة السدة والتي ستستمر لمدة 15 يوماً.





وأوضح وكيل وزارة الري للمحافظ " أنه حسب القرار الوزاري الخاص بإدارة نظم نقل وتوزيع المياه، فأقل الإحتياجات للسنة المائية 2018/ " 2019 قد تحدد بموعد غروب 5/1/2019 إلى 20/1/2019 ليصبح موعد بدء السدة الشتوية فترة 15 يوماً، وأنه اعتبارًا من تاريخ 25/12/2018 لمدة عشرة أيام يتم قفل تدريجي ويتم إعطاء ريّة عامة .





وأكد أنه يتم اجراء أعمال الصيانة اللازمة بشكل مستمر للترع والفروع خلال فترة السدة الشتوية ، وإجراء تطهيرات للترع الرئيسية والفرعية ، وصيانة البوابات الخاصة بالأفمام والحجوزات ، وسيتم إجراء فتح تدريجي لمدة عشرة أيام من تاريخ 20/1/2019 وحتى 30/1/2019 ، وأنه يتم التنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ اللازم لتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة السدة الشتوية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات الزراعية المختصة لتوعية وإرشاد المزارعين بمواعيد فترة أقل الاحتياجات





ومن جانبه وجه المحافظ بضرورة التواصل المباشر بين الجهات المعنية خاصة الري وشركة المياه والزراعة ، وضرورة أن توفير غرف عمليات فرعية على مستوى الوحدات الخدمية ذات الصلة تتصل بغرف عمليات رئيسية وصولا إلى غرفة عمليات المحافظة المركزية للتعامل السريع والفعال مع أية تداعيات سلبية أو قصور في خدمات الري ومياه الشرب ، مشددا على عرض تقرير اسبوعي بكل المستجدات في هذا الشأن.



