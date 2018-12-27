القوات العراقية تعثر على مخبأ من المواد المتفجرة جنوب بغداد

عثرت القوات الأمنية العراقية، على مخبأ من المواد المتفجرة، جنوب العاصمة العراقية (بغداد).



وأعلنت قيادة عمليات بغداد - في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية) اليوم الخميس - أنه تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بمواصلة عمليات البحث والتفتيش عن مخلفات عصابات داعش الإرهابية، تمكنت قوة من لواء المشاة (25) ووفق معلومات استخبارية من العثور على مخبأ للعتاد والعبوات في منطقة الراكوب جنوبي بغداد .



وأوضح أنه تم العثور على حزام ناسف مع 3 عبوات ناسفة، و4 قذائف وقنابل مختلفة الأحجام وأسلحة خفيفة، أسلاك بطول 10 أمتار، ومساطر تفجير.

