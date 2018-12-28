حكم ذبح أضحية للفقراء من الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الذبائح التي يتم ذبحها كصدقة وليس كضحية لا يجوز أن يتم من زكاة المال.



وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « الذبائح التي يتم ذبحها كصدقة وليس كضحية هل يتم خصمها من زكاة المال؟ »، أنه لا يجوز خصم الذبائح المقصود بها التصدق على الفقراء من مال الزكاة؛ لأن زكاة المال يجب أن تكون مالًا، ولا تقدم في صورة أشياء كالثياب أو اللحم أو الدواء مثلًا، إلا إذا كانت مصلحة الفقير تقتضى ذلك.



وتابع : إذا كانت مصلحة الفقير تحتم ذلك عندئذٍ يجوز أن يعطى الفقيرُ من هذه الأشياء ما يوازي ثمنها المبلغ المحدد للزكاة.