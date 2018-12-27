المعابد والجنسيوم.. هنا مصنع النسيج الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي

إذا كنت من زوار متحف النسيج في شارع المعز، ستجد هناك ما يبهرك من قطع قماش ونسيج أثري ينتمي لعصور تاريخية مختلفة، وبالتأكيد ستسأل عن مكان صناعة النسيج من مقتنيات المتحف في كل عصر ليخرج بهذه البراعة، وبدورنا في موقع صدي البلد سألنا د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف عن ذلك، حيث كشف لنا أماكن صناعة مقتنيات المتحف.



وقال إن المقتنيات الخاصة بالعصر الفرعوني كانت توجد في المعابد الكبيرة، كمعابد الإله آمون بالكرنك والقصور الملكية، بالإضافة إلى المعابد الصغرى والمنازل، أما المقتنيات الخاصة بالعصر الروماني، قال إنه في 30 قبل الميلاد إلى 640 ميلادي أنشأ أباطرة الرومان مصانع الجنسيوم التي كانت تعرف بمصانع النسيج الملكية بالإسكندرية.



وكشف أنه بالنسبة للمقتنيات الخاصة بالفن القبطي، قال كانت المصانع توجد في أحياء خاصة وتقوم النساء بالنسيج والتطريز، وفي الفترة المسيحية 325- 641م، حدث امتزاج بين الموروثات القائمة والرؤية الفنية النابعة من المسيحية، فأخرجت فنًا جديدًا، يجمع بين الفن المصري والروماني، وانتشرت مصانع النسيج في الفيوم وإخميم والإسكندرية.



وتابع: أما المقتنيات الخاصة بالعصر الإسلامي، فقد اهتم الأمراء المسلمون بإنشاء مصانع النسيج، والتي عرفت بـ " دار الطراز "، وكانت تخضع إداريًا للرقابة الحكومية الصارمة، و كان يصنع فيه أنسجه خاصة للخلفاء وحكام الأمصار، بالإضافة إلى أقمشة عادية لعامة الناس و لكنها كانت ذات جودة عالية.



أضاف: ويلاحظ على أن المقتنيات في المتحف من النسيج التي ترجع إلى العصر الإسلامي كان يضرب عليها اسم الخليفة باعتباره رمز من رموز الحكم، ومن مراكز النسيج الهامة في العصر الإسلامي هي الفيوم وإهناسيا والبهنسا والأشمونيين وأسيوط وتنيس وشطا والإسكندرية.