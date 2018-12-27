رفع 225 طن قمامة استجابة لـ 12شكوى ببني سويف.. صور

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع مدير خدمة المواطنين محمد صفوت التقرير الدوري عن سير التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والإجراءات المتخذة للاستجابة الشكاوى الواردة عبر المنظومة،حيث كشف التقرير عن استمرار ارتفاع معدل الاستجابات السريعة للتعامل مع ما ورد للمنظومة من شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة ورفع القمامة والمخلفات في الفترة من 10 إلى 22 ديسمبر الجاري





وأشار التقرير إلى أنه تمت الاستجابة لــــ 12 شكوى وردت للمنظومة من المواطنين بمراكز: بني سويف،ببا ،والواسطى،حيث تم رفع 225 طنا و550 كجم من القمامة والمخلفات في عدد من المناطق منها: الشيخ علي، سنور، مساكن النهضة ببياض العرب بمركز ومدينة بني سويف ، والعمرانية بمركز ببا، وطراد النيل بجوار مسجد الفتح ، وجزيرة المساعدة بمركز ومدينة الواسطى



