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محافظات

رفع 225 طن قمامة استجابة لـ 12شكوى ببني سويف.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:09 م
رفع 225 طن قمامة
رفع 225 طن قمامة
محمد عبد الحليم
ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع مدير خدمة المواطنين محمد صفوت التقرير الدوري عن سير التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والإجراءات المتخذة للاستجابة الشكاوى الواردة عبر المنظومة،حيث كشف التقرير عن استمرار ارتفاع معدل الاستجابات السريعة للتعامل مع ما ورد للمنظومة من شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة ورفع القمامة والمخلفات في الفترة من 10 إلى 22 ديسمبر الجاري

وأشار التقرير إلى أنه تمت الاستجابة لــــ 12 شكوى وردت للمنظومة من المواطنين بمراكز: بني سويف،ببا ،والواسطى،حيث تم رفع 225 طنا و550 كجم من القمامة والمخلفات في عدد من المناطق منها: الشيخ علي، سنور، مساكن النهضة ببياض العرب بمركز ومدينة بني سويف ، والعمرانية بمركز ببا، وطراد النيل بجوار مسجد الفتح ، وجزيرة المساعدة بمركز ومدينة الواسطى 

من جانبه أكد المحافظ على أهمية التفاعل الايجابي لما يرد من شكاوى للمواطنين من خلال المنظومة،والسعي للاستجابة إلى مطالبهم، منوها عن أهمية ودور منظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها إحدى الآليات التي تسعى من خلالها المحافظة لاستقبال مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع معها، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفعال مع المواطنين.
رفع 225 طن قمامة استجابة لـ 12شكوى ببني سويف.. صور
رفع 225 طن قمامة استجابة لـ 12شكوى ببني سويف.. صور
رفع 225 طن قمامة استجابة لـ 12شكوى ببني سويف.. صور
رفع 225 طن قمامة استجابة لـ 12شكوى ببني سويف.. صور
رفع 225 طن قمامة استجابة لـ 12شكوى ببني سويف.. صور

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