قضايا الدولة: لم نخسر قضايا فى التحكيم الدولى.. فيديو وصور





ويتخصص القسم فى الإنابة عن الدولة فيما يرفع عليها من منازعات خارجية فى التحكيم الدولى.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن البعض كان يحاول تشويه قسم المنازعات الخارجية ويزعم أنه يخسر كل المنازعات ..وهذا كلام غير واقعى ، الدليل انه خلال ال6 سنوات الماضية لم يخسر قسم المنازعات اى منازعة استثمارية دولية غير فى قضيتين.



القضية الأولى: كان يتعلق بدعوى تحكيمية ضد محافظة القاهرة من شركة نظافه ..والمحافظة أقرت بأحقية الشركة .. وهنا لم يكن أمام الهيئة شى لفعله.



القضية الثانية : الدعوى المرفوعه من إحدى الشركات الأجنبية والتى تطالب فيها وزارة البترول بسداد 4 مليارات دولار تعويض عن انقطاع توريد الغاز إليها .. وقامت هيئة قضايا الدولة بالترافع والحضور أمام مراكز التحكيم، وأثبتنا أن خطأ الدولة أقل بكثير من التعويض المطلوب .. وصدر الحكم بإلزام شركة البترول بسداد تعويض 2 مليار دولار للشركة الأجنبية.



وأوضح أن قسم المنازعات الخارجية حضر 37 تحكيما ..21 منهم انتهوا لصالح الدولة ، وتحكيمين فقط صدروا بالزام الدولة بالتعويض والباقى متداول وأن قضايا الدولة جنبت الخزانة العامة سداد مايعادل 10 مليارات جنيه لصالح مستثمرين عرب وأجانب.



حيث تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، من تحقيق عدة انتصارات على مدار الـ5 أعوام الأخيرة في منازعات التحكيم الدولي التي تقام ضد الدولة المصرية.. وكان مؤخرًا تجنيب الخزانة العامة سداد مبلغ 174 مليون يورو أي ما يعادل مبلغ 3 مليارات و627 مليون جنيه مصري، تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدى الشركات التجارية العملاقة على المستوى الدولي ،حيث جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في التحكيم.



كان "صدى البلد" استضاف المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة، للحديث عن أبرز وأهم الموضوعات والقضايا الشائكة خلال الفترة الماضية، من بينها دعاوى التعويض التي أقامتها الهيئة ضد جماعة الإخوان، وفى نهاية اللقاء قام الكاتب الصحفى أحمد صبرى رئيس تحرير بمنح المستشار سامح درع الموقع .

أكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمى للهيئة أن قسم المنازعات الخارجية هو أحد الأقسام التى يترأسها المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ويضم مجموعه متميزة من مستشارى ومستشارات الهيئة.ويضم القسم كفاءات 90% من أعضائه على ليسانس الحقوق ودبلومات وماجستير من جامعات اجنبيىة من أمريكا وفرنسا وأغلبهم متميزون.