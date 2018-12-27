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أخبار البلد

500 ميجاوات جديدة تدخل الشبكة.. الانتهاء من تنفيذ محطة بنبان في أسوان بـ 250 مليون جنيه

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
أ ش أ
انتهى قطاع كهرباء أسوان من تنفيذ محطة (بنبان 3) الجديدة، والتي تستقبل نحو 500 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية الجديدة المقامة بمنطقة بنبان غرب النيل بأسوان بجهد 22/220 كيلو فولت.

وقال المهندس سامى عبده رئيس منطقة كهرباء مصر العليا -في بيان اليوم الخميس- إن المحطة الجديدة بلغت تكلفتها الاستثمارية 250 مليون جنيه، وتم إنشائها ضمن محطات المحولات الأربعة بمحافظة أسوان المقامة لاستقبال الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية بقرية بنبان غرب النيل لربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء.

وأوضح أنه من المقرر أن تدخل المحطة الجديدة العمل في غضون 48 ساعة من الآن عقب الانتهاء من كل اختبارات التشغيل التجريبي للمحطة.

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