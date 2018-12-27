شنغهاي توصي بعقد اتفاقيات مع الصين تتيح معاملة تفضيلية للقطن المصري

أكد مكتب التمثيل التجارى فى شنغهاى، خلال دراسة تسويقية عن سوق القطن والغزول بالصين، أن هناك إمكانية عقد اتفاقيات مع الصين تتيح معاملة تفضيلية للمنتجات المصرية.





ووفقًا للدراسة التسويقية، يمكن الاستفادة من تجربة مصر فى التفاوض حول عقد اتفاقات فى هذ الإطار مع الاتحاد الأوروبي.. وتجارب الدول الأخري مع الصين.





ولفتت إلى أهمية تعريف المستهلك الصينى بالمنتج المصرى من خلال تكثيف مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية المتخصصة المقامة فى الصين، وإيفاد البعثات الترويجية إلى الصين للترويج للمنتج المصرى.





وتعد الصين من اقدم الدول التى تنتج القطن، وتعتبر الصين المنتج الأول عالميًا للقطن بنسبة 20% من الإنتاج العالمي، كما تعد كذلك اكبر مستهلك للقطن العالمي بنسبة 20% من الاستهلاك العالمى.



