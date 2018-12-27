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محافظات

فحص 833 ألفا و809 مواطنين في بني سويف بمبادرة 100 مليون صحة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:13 م
مبادرة فيروس سي
مبادرة فيروس سي
محمد عبد الحليم
قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف إنه تم الكشف على 833 ألفا و809 مواطنين منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مشيرا إلى متابعته اليومية لسير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة من خلال التواصل المباشر مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، وعن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.

وأشاد محافظ بني سويف بالمبادرة الرئاسية التي تلقى اقبالا منزايدا من المواطنين يوما بعد يوم، حيث تم "أمس الأربعاء "فحص (30316) مواطنا، وذلك بواقع 7280 مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، و4188 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و5750 مواطنًا بمركز ومدينة الواسطى، و3182 مواطنًا بمركز ومدينة اهناسيا، و4182 مواطنًا بمركز ومدينة ببا، و2482 مواطنًا بمركز ومدينة سمسطا، و3252 مواطنا بمركز ومدينة ناصر، ليصل بذلك العدد الاجمالي لمن تم فحصهم إلى 833 ألفا و809 مواطنين بنسبة 113% أي أعلى من المستهدف تحقيقه خلال الفترة الأيام الماضية منذ انطلاق الحملة مطلع الشهر الحالي.

جدير بالذكر أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أعلن في الأول من ديسمبر الجاري عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية فبرابر 2019، وتستهدف فحص أكثر من 1.7 مليون مواطنًا بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة، و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.

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