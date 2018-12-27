ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مستقبل وطن بالسويس يرفع المخلفات بمنطقة السادات بحي الأربعين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:11 م
مستقبل وطن بالسويس
مستقبل وطن بالسويس يرفع المخلفات بمنطقة السادات بحي الاربعين
حسن غنيمة
نظم حزب مستقبل وطن امانة السويس، برئاسة المحاسب احمد خشانة، حملة لازالة المخلفات والقمامة بمنطقة السادات بحى الاربعين بالتعاون مع الحى والأجهزة التنفيذية ضمن المبادرة التى طلقها الحزب لرفع المخلفات بشوارع المحافظة لإعادة المظهر الحضارى لها.

من جانبه صرح المحاسب احمد خشانة، أن هذه المبادرة هى استكمالا لعمل الحزب فى مجال الخدمة العامة للعمل على الصالح العام فى القضاء على مشاكل السويس فى مجال القمامة للتخلص منها نهائيا.

واضاف "خشانة" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المبادرة مستمرة وستشمل أحياء السويس الخمسة لرفع المخلفات واكوام القمامة الموجودة بكل حى، بالاضافة الى وجود حملات توعية للمواطنين للحفاظ على نظافة الأماكن المتواجدين بها.

ترشيحاتنا

جنرال أمريكي يحرج ترامب بسبب الأزمة بين قطر والدول العربية .. فيديو

مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب رمضان صبحي من الأهلي خلال انتقالات يناير

مساعد الرئيس يحدد خطة الانتهاء من تقنين أراضى الدولة

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

تراشق بالكلمات بين نجم كايروكى وبشرى بسبب كوبرا

مجدي يعقوب فارس القلوب.. تكريم جديد في آسيا للجراح المصري الأشهر عالمياً.. بروفايل

الأهلى على رأس التصنيف الأول قبل قرعة دورى أبطال أفريقيا

حسين الشحات يعلق على أنباء انضمامه للأهلي

قضايا الدولة: مليار جنيه تعويضاً من قيادات الإرهابية بسبب اقتحام الحدود.. صور

الرئيس السيسي يتفقد المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج والمتحف الكبير فجرا

أول رحلة طيران مباشر بين سوريا وتونس

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فيديو

صلح عربيتك من غير ميكانيكى .. فيديو (خدمات)
برلمانية: اللفتات الإنسانية للسيسي تجاه الشعب كثيرة.. فيديو
السفير الأرجنتيني: نوجه القطاع الخاص للاستثمار بمصر .. فيديو
تعرف على طرق التخلص من النظرة التشاؤمية قبل العام الجديد.. فيديو
الأهلاوية عن صفقات يناير: الدورى راح.. ولاعيبة الزمالك سوبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟