مستقبل وطن بالسويس يرفع المخلفات بمنطقة السادات بحي الأربعين

نظم حزب مستقبل وطن امانة السويس، برئاسة المحاسب احمد خشانة، حملة لازالة المخلفات والقمامة بمنطقة السادات بحى الاربعين بالتعاون مع الحى والأجهزة التنفيذية ضمن المبادرة التى طلقها الحزب لرفع المخلفات بشوارع المحافظة لإعادة المظهر الحضارى لها.



من جانبه صرح المحاسب احمد خشانة، أن هذه المبادرة هى استكمالا لعمل الحزب فى مجال الخدمة العامة للعمل على الصالح العام فى القضاء على مشاكل السويس فى مجال القمامة للتخلص منها نهائيا.



واضاف "خشانة" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المبادرة مستمرة وستشمل أحياء السويس الخمسة لرفع المخلفات واكوام القمامة الموجودة بكل حى، بالاضافة الى وجود حملات توعية للمواطنين للحفاظ على نظافة الأماكن المتواجدين بها.