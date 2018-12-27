برلمانى: ميكنة بنك الدم ستحل أزمة العجز فى المستشفيات

أشاد النائب ممتاز الدسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بخطة الدولة لميكنة بنوك الدم معتبرا ذلك خطوة مهمة ستساعد فى حل أزمة افتقار وجود الدم فى البنوك وستعمل على تقديم افضل خدمة للمرضى وللمتبرعين بالدم.



وأوضح دسوقى، أن المرضى عانوا كثيرا من افتقار وجود الدم فى المستشفيات بل كان يصل الأمر الى توقف العمليات لعدم توافر أكياس دم بالمستشفيات على الرغم من وجود العديد من المتبرعين يوميا، لذلك فإن ميكنة بنوك الدم ستعمل على وضع جداول تبرز أعداد المتبرعين يوميا وإعداد الأكياس التى تم صرفها، حيث ستعمل الميكنة على ربط جميع المعلومات اللازمة للمتبرع والمريض بشبكة معلوماتية واحدة.



وأضاف أنها ستعمل على متابعة إدخال البيانات، بالنسبة للتبرعات الخاصة بالدم ومعرفة المشكلات التى تواجه البنوك والإجراءات التى يتم اتخاذها لحلها، وذلك على مستوى بنوك الدم فى المستشفيات الحكومية بالمحافظات وذلك سيساعد فى تقليل الفقد من أكياس الدم، علاوة على لترشيد الوقت والأدوات المستخدمة في إجراء التحاليل والفحوصات الأولية كما انها ستوفر الو الوقت والجهد المبذول حال تكرار التبرع.



وطالب النائب، بأن يكون ميكنة بنوك الدم هو طريق لوضع ضوابط على بنوك الدم ومحاسبة المخالفين فى البنوك ، مع تخصيص عربات مجهزة لنقل الدم واتباع الأساليب الصحيحة أثناء نقله للمستشفيات، مع التفتيش الدورى على بنوك الدم فى المستشفيات إلى جانب تطبيق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ببنك الدم المركزي، للتمكن من تقديم خدمة طبية متكاملة للمتعاملين مع بنك الدم.