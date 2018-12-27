تراجع صادرات الذهب 42 % لتسجل 1.3 مليار دولار خلال 11 شهرا

تراجعت صادرات الحٌلى والأحجار الكريمة بنسبة 42.7% خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2018” لتسجل نحو 1.33 مليار دولار أول 11 شهرا من العام الجارى، مقابل 1.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقالت شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إنه بالنظر إلى معدلات استهلاك الأسر المصرية سنجد أنها بدأت تتعافى، فمثلا حجم استهلاك الذهب فى مصر عام 2016 كان 30 طنا ثم تراجع إلى 22 طنا خلال عام 2017 بانخفاض حاد جدا، متوقعتًا أن يتخطى حجم استهلاك الذهب 30 طنا خلال عام 2018 بحسب إيهاب واصف عضو مجلس الإدارة.
يشار إلى أن عام 2018 شهد تراجع ملحوظ فى الطلب العالمى على الذهب وهو ما قد يفسر انخفاض صادرات مصر منه، ومع تهاوى سعر أوقية الذهب من 1350 دولارا فى يناير 2018 لتبدأ رحلة انخفاض حاد وصلت إلى 1192 دولارا، فإن المعدن النفيس شهد عزوف عالمى عنه بسبب تراجعه فى ظل الفائدة المرتفعة نسبيا فى أمريكا.