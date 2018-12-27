تراجع صادرات الذهب 42 % لتسجل 1.3 مليار دولار خلال 11 شهرا

تراجعت صادرات الحٌلى والأحجار الكريمة بنسبة 42.7% خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2018” لتسجل نحو 1.33 مليار دولار أول 11 شهرا من العام الجارى، مقابل 1.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.





وقالت شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إنه بالنظر إلى معدلات استهلاك الأسر المصرية سنجد أنها بدأت تتعافى، فمثلا حجم استهلاك الذهب فى مصر عام 2016 كان 30 طنا ثم تراجع إلى 22 طنا خلال عام 2017 بانخفاض حاد جدا، متوقعتًا أن يتخطى حجم استهلاك الذهب 30 طنا خلال عام 2018 بحسب إيهاب واصف عضو مجلس الإدارة.



