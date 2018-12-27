أوباما يكشف حقيقة تلقيه عروض احتراف

أكد يوسف أوباما، لاعب الزمالك، عدم تلقيه عروضاً رسمية من أندية الدوري المغربي؛ للانتقال إلى أي منها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعلى الرغم من عدم تلقي اللاعب عروض مغربية؛ إلا أن هناك عقبة تمنع احتراف مهاجم الزمالك فى الدوري المغربي، وفقًا للوائح الداخلية لاتحاد الكرة هناك.
وتقضي لوائح الاتحاد المغربي بوضع شروط محددة لاستقدام اللاعبين الأجانب للدوري المحلي، أبرزها أن يكون اللاعب تم استدعاؤه للتواجد في صفوف منتخب بلاده في 10 مباريات خلال آخر 3 سنوات قبل استقدامه مباشرة، حتى إذا لم يشارك وتواجد فقط في القائمة، وهو البند الذي لا ينطبق على "أوباما" حيث إنه لم يتم استدعاؤه في صفوف المنتخب الوطنى خلال الفترة الماضية رغم تألقه الملفت مع الزمالك.