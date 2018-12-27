أوباما يكشف حقيقة تلقيه عروض احتراف

أكد يوسف أوباما، لاعب الزمالك، عدم تلقيه عروضاً رسمية من أندية الدوري المغربي؛ للانتقال إلى أي منها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وعلى الرغم من عدم تلقي اللاعب عروض مغربية؛ إلا أن هناك عقبة تمنع احتراف مهاجم الزمالك فى الدوري المغربي، وفقًا للوائح الداخلية لاتحاد الكرة هناك.



