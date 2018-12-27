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حوادث

شاهد.. جولة لمدير أمن الإسماعيلية قبل انطلاق ماراثون زايد الخيري

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:42 م
جانب من جولة مدير
جانب من جولة مدير الامن
انجي هيبة
تفقد اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، الحالة الأمنية داخل المدينة، اليوم، الخميس، ضمن استعداد انطلاق ماراثون زايد الخيري، غدا، الجمعة، من محافظة الإسماعيلية في دورته الخامسة.

وعلى هامش الجولة أكد مدير الأمن لصدى البلد على إنهاء جميع الاستعدادات الأمنية داخل محافظة الإسماعيلية، استعدادا لانطلاق الماراثون، مشيرا إلى التنسيق التام بين الأمن ومحافظ الإسماعيلية والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأشار مدير الأمن إلى تعزيز قوات تأمين الماراثون، بالإضافة إلى نشر عدد إضافي من الكمائن وتشديد إجراءات التأمين على الأماكن الحيوية.

وشدد عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الاسماعيلية، على إنهاء جميع الاستعدادات لانطلاق ماراثون زايد الخيري، غدا، الجمعة، من محافظة الإسماعيلية في دورته الخامسة.

ومن المقرر أن ينطلق الماراثون بمشاركة نحو 15 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات، وتخصص عوائد النسخة الخامسة من الماراثون لصالح مستشفى شفاء الأورمان، ومستشفى الجذام إحدى المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير، ويأتى الماراثون هذا العام احتفاءً بالذكرى المئوية للشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.
شاهد.. جولة لمدير أمن الإسماعيلية قبل انطلاق ماراثون زايد الخيري
شاهد.. جولة لمدير أمن الإسماعيلية قبل انطلاق ماراثون زايد الخيري
شاهد.. جولة لمدير أمن الإسماعيلية قبل انطلاق ماراثون زايد الخيري
شاهد.. جولة لمدير أمن الإسماعيلية قبل انطلاق ماراثون زايد الخيري

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