مدير تعليم مطروح يتفقد امتحانات طلاب النقل في سيوة

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، امتحانات المواد غير الأساسية للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة سيوة الثانوية المشتركة، صباح اليوم، الخميس، بحضور سليمان عمر، مدير الإدارة التعليمية.



وبحسب بيان، تابع مدير التعليم اللجان الامتحانية بالمدرسة مطمئنا لتوافر جميع الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.



كما تابع مطابقته الامتحانات للمواصفات الفنية والوزن النسبي للورقة الامتحانية، بما يقيس القدرات والفروق الفردية للطلاب وطباعتها الجيدة.