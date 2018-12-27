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محافظات

صحة شمال سيناء تتابع مبادرة فيروس سي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:46 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
قام فريق الإشراف بمديرية الصحة بشمال سيناء، بتفقد الفرق المشاركة بحملة 100 مليون صحة، بقيادة الدكتور رمضان مشرف عام حملة فيرس سي، والدكتورة أميرة محمد أحمد مدير إدارة العريش الصحية والدكتور احمد عطية مشرف الأطباء ومحمود كساب مشرف مدخلي البيانات بالمديرية.

وقاموا بالمرور على الفرق المشاركة بالحملة، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه وتجنب حدوث أي عوائق بالمبادرة بناء على تعليمات السيد الدكتور محمود طلحة مرسى مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

وتم التأكيد على ضرورة استقبال جميع الحالات وتوفير أفضل خدمة طبية، وقالت الدكتورة أميرة محمد عن نجاح الحملة استهدفت أكبر عدد من المواطنين وسرعة علاج المصابين منهم.

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