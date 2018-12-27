مجدي يعقوب: الإنسان الناجح هو أكثر شخص تعرض للفشل والإحباط

قال السير مجدي يعقوب، إن مفهوم النجاح بالنسبة له؛ هو خدمة الآخرين، مشيرا إلى أن الإنسان الناجح هو أكثر شخص تعرض لحالات فشل وإحباط في حياته حتى يصل للنجاح.



وأكد خلال لقائه مع bbc، أنه لا يوجد شيء شخص كامل، نحن بشر نخطئ ونصيب، حتى الطب لا يوجد فيه نسب شفاء تصل 100% بل هناك دائما احتمالات للخطأ.



وعبَّر عن بالغ أسفه بسبب عدم معرفة 80% من سكان العالم، بالعلم الجديد في مجال جراحة القلب واستسلامهم للمرض، مشيرا إلى أنه وجد في مصر، على الأخص، شبابا وأطفالا يحتاجون للعلاج، ولكن لا أحد يهتم لأمرهم ومن ذلك المنطلق جاءت فكرة تأسيس مؤسسة الأمل التي تهدف لتقديم العلاج لكل شخص يعاني حول العالم.



وأشار السير مجدي يعقوب إلى أن مؤسسة الأمل البريطانية، التي تعمل في 32 دولة؛ كان هدفها هو العمل التطوعي دون انتظار لمقابل، وهو إنقاذ حياة الناس بغض النظر عن الدين واللون والعرق.