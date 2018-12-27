شاهد.. وكيل تعليم مطروح يوزع مذكرات مراجعة نهائية على طلاب واحة سيوة



وبحسب بيان، وزع النيلي مذكرات المراجعة النهائية لجميع المواد الدراسية على الطلاب.



وفي كلمته لطلاب الشهادة الإعدادية بسيوة، أكد مدير التعليم ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من فعاليات تلك المبادرة المتميزة وتحقيق الاستفادة منها من شرح صفوة المعلمين المتميزين القادمين من مدينة مرسي مطروح لتقديم خبراتهم لطلاب سيوة والمساهمة البارزة في تحقيق تلك المبادرة المتميزة للنجاح المنشود في سبيل رفع المستوي العلمي لطلاب سيوة وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.



وأشاد بتعاون حزب مستقبل وطن مع تعليم مطروح في التنظيم المتميز لتلك المبادرة التعليمية وتحقيقها للنجاح المبهر بمطروح واستكمال ذلك التميز بتنظيم تلك المحاضرات العلمية المجانية لطلاب واحة سيوة.

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الخميس، فعاليات مبادرة مطروح بلا دروس خصوصية لطلاب الشهادة الإعدادية بواحة سيوة بحضور سليمان عمر، مدير الإدارة التعليمية.