ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

البحث العلمى تهنئى المصريين الفائزين بعضويات أكاديميات دولية وإقليمية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:45 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم عن انتخاب الدكتور عبد الناصر توفيق الأستاذ بجامعة النيل لعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للعلوم، حيث تم انتخاب الدكتور عبد الناصر خلال اجتماع الأكاديمية للعام الثامن والعشرون في مدينة تريستا بإيطاليا. 

وفي سياق متصل، عقدت أكاديمية العلوم الأفريقية اجتماعها السنوي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، حيث تم خلال الاجتماع الاحتفال بانضمام عددًا من العلماء الأفارقة المتميزين لعضوية الأكاديمية ومن بينهم عدد من العلماء المصريين، حيث تضمنت قائمة المنضمين للأكاديمية هذا العام الدكتور صلاح عبية الأستاذ بمدينة زويل، والدكتور هاني الشيمي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، والمستشار الثقافي لمصر في دولة اليابان، والدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور محيي المزار عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية.

كذلك أعلنت الأكاديمية الإفريقية للعلوم عن منح عضوية شرفية ، إلي الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ومن الجدير بالذكر ان الدكتور محمود عبد العاطي أستاذ الرياضيات بجامعة سوهاج، يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الأكاديمية الإفريقية للعلوم، حيث يتم اختيار العلماء لعضوية هذه الأكاديميات بناءًا على تميز إنتاجهم العلمي ومدي مساهمتهم في تقدم العلوم وخدمة الإنسانية.

وأعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن تهنئته للدكتور عبد الناصر توفيق وكذلك للأعضاء الجدد بأكاديمية إفريقيا للعلوم.

وأضاف صقر ان اختيار علماء مصريين متميزين لعضوية أكاديميات دولية وإقليمية وتبوؤهم لمناصب قيادية في هذه المؤسسات إنما يعكس تميز العلماء المصريين والتقدير لهم إقليميًا ودوليًا ويؤكد على الدور الرائد للعلماء المصريين في الداخل والخارج.

ترشيحاتنا

تحذير جديد من الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على أغلب المحافظات

جنرال أمريكي يحرج ترامب بسبب الأزمة بين قطر والدول العربية .. فيديو

قصة اغتيال بنظير بوتو.. أطلقوا عليها الرصاص ثم فجر انتحاري نفسه بجوارها

الشرطة المغربية تضبط العقل المدبر لجريمة ذبح السائحتين

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

لوفرين يرد على سخرية محمد صلاح .. صور

مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب رمضان صبحي من الأهلي خلال انتقالات يناير

شاهد.. الدمار الذي خلفه زلزال صقلية الإيطالية بعد ثوران بركان إتنا

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

عطل فنى يتسبب فى هبوط طائرة متجهة لألمانيا بمطار الغردقة

الحبس 3 سنوات للفتاة المتحرشة بقرد في المنصورة.. تفاصيل

مصادفة..إسبانية تسافر على رحلة طائرة وحيدة دون وجود أي راكب آخر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فيديو

خبيرة تغذية: لا فائدة من استخدام بذور الكتان دون طحنها.. فيديو
صلح عربيتك من غير ميكانيكى .. فيديو (خدمات)
برلمانية: اللفتات الإنسانية للسيسي تجاه الشعب كثيرة.. فيديو
السفير الأرجنتيني: نوجه القطاع الخاص للاستثمار بمصر .. فيديو
تعرف على طرق التخلص من النظرة التشاؤمية قبل العام الجديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟