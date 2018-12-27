رفض دعوى سارة خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من سارة خيرت الشاطر، بنت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر.



وقالت الدعوى، إن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.



وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.