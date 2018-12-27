المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المصري مع الجونة ضمن الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها يوم 3 يناير المقبل الساعة السابعة مساء بدلا من السادسة.



يأتي ذلك بعد قرار لجنة المسابقات إقامة مباراة بتروجيت مع إنبي في بطولة كأس مصر في اليوم نفسه الساعة الرابعة مساء.



وواصلت لجنة المسابقات عدم تحديد موعد مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من ختام الدور وأعلنت فقط عن جدول مباريات الجولتين 19، 20 والمباريات المؤجلة للمسابقة بمواعيدها الجديدة:

