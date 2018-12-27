الحكومة توافق علي تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الفاخر جنة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2018، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد 27 مشروعًا، بحيث تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.





ومن هذه المشروعات: تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الفاخر "جنة" بمدينة الشيخ زايد بمساحات تتراوح ما بين 100م2 و150م2، وأيضًا تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري للحي التاسع والمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وكذلك تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، إضافة إلى إنشاء كنيسة بمشروع "الأسمرات 3" بحي المقطم.



