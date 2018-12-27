الحكومة توافق على قرار تمويل تنمية القطاع الخاص بقيمة مليار دولار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "سياسات التنمية" لتنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المتكامل، الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار.
ويهدف الاتفاق إلى دعم برنامج الإصلاحات الذى تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الإطار المؤسسي لتنمية استثمار القطاع الخاص، وهو البرنامج الذى يتم من خلال ثلاثة محاور، الأول تحقيق الشمول المالى والاتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف الى اتاحة استخدام الدفع الالكترونى من خلال المؤسسات متناهية الصغر، والثانى تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف الى دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الناشئة لحماية المساهمين أصحاب الأسهم القليلة، فضلًا عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات العامة، ويأتي المحور الثالث والاخير لدعم الادارة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف الى تبسيط عملية دفع الضرائب، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى عمليات الاصلاح، وتطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والأحياء.