بعد نقل معرض الكتاب للتجمع الخامس.. الهيئة تقضي على تخوفات المواطنين من بُعد المسافة بتجهيز أسطول أتوبيسات لنقلهم.. ومشاركة قوية لأفريقيا في الدورة الـ50

هيئة الكتاب ومحافظة القاهرة تحلان أزمة نقل المواطنين لمعرض القاهرة

نقل الجمهور من جميع ميادين ومحاور العاصمة

الحاج علي: الهيئة تسعى لاختيار دولة أفريقية ضيف شرف الدورة الـ50

تخوفات كبيرة أثارها المواطنون ومحبو الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بعدمًا استقرت إدارته على نقل فعاليات الدورة الـ50 منه، والمقرر انطلاقها في 23 يناير المقبل، إلى التجمع الخامس، بدلًا من مدينة نصر كما كان معتادا طيلة السنوات الماضية.وتمثلت تلك التخوفات، في بُعد المسافة بين الأحياء والميادين العامة عن الموقع الجديد للمعرض، وصعوبة التنقل إليه ذهابًا وإيابًا، وهو الأمر الذي عملت هيئة الكتاب- الجهة المنظمة للمعرض- على حلها.وفي هذا السياق، اتفق رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور هيثم الحاج علي، خلال لقائه بمحافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال؛ على التنسيق المشترك في خدمة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 المنعقدة في يناير المقبل.وشمل الاتفاق؛ تجهيز أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة؛ لتقديم خدمة نقل جمهور المعرض من جميع ميادين ومحاور القاهرة الكبرى إلى مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، ونشر خريطة بأماكن ومواعيد تحركات الأتوبيسات، بالإضافة إلى دعم عملية نقل الجمهور من محطات مترو الأنفاق الكبرى بسيارات السرفيس بعد إشراك مشروع نقل الركاب الجماعي التابع للمحافظة، كما توفر المحافظة عددا من الأتوبيسات المكيفة مدعومة بخدمة الإنترنت لجمهور المعرض مع توفير خدمات أخرى متعددة.وقال هيثم الحاج علي، إن مشاركة المحافظة في المعرض بمناسبة مرور 1050 سنة على إنشاء القاهرة؛ أمر يضيف للاحتفال باليوبيل الذهبي الكثير.وأشار إلى إنتاج الهيئة فيلما عن معالم القاهرة يتاح لجمهور المعرض، بجانب مشاركة مبادرة "خليك زي آدم" التي أطلقتها المحافظة.وأعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن دعمه الكامل لجهود هيئة الكتاب لإنجاح الحدث الدولي الذي يفتتحه الرئيس السيسي في يناير، لافتا إلى تجييش جهود المحافظة في خدمة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب كحدث ثقافي يروج من ناحية أخرى للسياحة في مصر، بجانب دعم الناشرين العرب الحضور خلال فترة المعرض.وأكد "عبد العال" ضرورة وصول الكتاب إلى جميع أحياء العاصمة وتيسير جهود الهيئة لتنفيذ فعاليات ومعارض مشتركة مع المحافظة، خاصة بالمناطق المحرومة والمستهدفة بالتنمية والتطوير.من ناحية أخرى، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المعرض سيشهد مشاركة قوية لأفريقيا، أهمها مشاركة اتحاد الناشرين الأفارقة، للمرة الولى في المعرض.وأضاف الحاج علي أن الهيئة تسعى لأن تكون دولة من قارة أفريقيا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، لعام 2020، موضحًا أن هناك دول تشارك للمرة الأولى في الدورة الحالية منها دولة "صربيا".ولفت إلى أن الهيئة اقتربت على الانتهاء من البرنامج الخاص بالمعرض بشكل تام، حيث سيركز بشكل كبير على ذوى الاحتياجات، وسيتم إطلاق شعار "المعرض صديق ذوى الاحتياجات الخاصة".وأوضح الحاج علي أن الهيئة تستعد للمعرض بأكثر من 500 عنوان جديد صدرت على مدار عام 2018، منها 146 عنوانًا عن مكتبة أسرة، قابلة للزيادة، فضلًا عن العناوين السابقة، وسيتم إصدار 50 عنوانًا جديدًا عن مكتبة الأسرة قبل انطلاق المعرض، و170 عنوانًا عن الهيئة العامة للكتاب.