برلمانية: اللفتات الإنسانية للسيسي تجاه الشعب كثيرة.. فيديو

قالت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له العديد من اللفتات الإنسانية تجاه أبناء شعبه.



وتابعت "فراج" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى، اليوم، الخميس، أن احتفال الرئيس السيسي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ليس احتفالًا بروتوكوليًا فقط ولكنه انسانيًا.



وأضافت "فراج" أن الرئيس "السيسي" تربطه مشاعر حقيقية بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه لأول مرة في مصر يحوي مجلس النواب أعضاء منهم.



