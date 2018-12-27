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حوادث

سقوط سيارة نقل أعلى الدائري الإقليمي بالشرقية وإصابة شخصين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:43 م
سيارة اسعاف - ارشيفيه
سيارة اسعاف - ارشيفيه
وائل شاهين
أصيب شخصان، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من قرية حفنا بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بسقوط سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى الإقليمي بالقرب من قرية حفنا، ما أسفر عن إصابة شخصين جراء الحادث.

وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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