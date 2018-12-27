عميد لاعبى العالم يهنى تريزيجيه بحفل زفافه

ألف مبروك يا تريزيجه ، يارب تكون فاتحة خير عليك ، واشوفك في احسن الدوريات الاوروبية بإذن الله @Trezeguet @14 @ElHadary pic.twitter.com/yQR92o6K8X — ahmed hassan (@AhmedHassan) December 27, 2018

هنأ أحمد حسن لاعب منتخب مصر النجم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي قاسم باشا بتركيا ونجم منتخب مصر بمناسبة حفل زفافه داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.وكتب " حسن " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، " ألف مبروك يا تريزيجه ، يارب تكون فاتحة خير عليك ، واشوفك في احسن الدوريات الاوروبية بإذن الله".