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تعليم

وفد جامعة الصين المركزية في زيارة لجامعة قناة السويس

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
انجي هيبة
استقبل الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، الخميس، وفد جامعة الصين المركزية بمدينة ووهان مقاطعة هوبي الصينية برئاسة البروفوسير تشن خون، بحضور الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن والمشرف العام على معهد كونفوشيوس بالجامعة، وذلك لبحث أوجه التعاون العلمي والثقافي مع جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور عاطف أبو النور، بحسب بيان، على عمق العلاقات المصرية الصينية وخاصة التعاون المثمر بين الجامعات المصرية والصينية في شتى المجالات وأن الجامعة تسعد بهذا التعاون مع جامعة الصين المركزية.

وأعرب رئيس وفد الجامعة الصينية عن سعادته بزيارة الجامعة والتعاون مع جامعة قناة السويس.

واهدى الدكتور عاطف ابو النور درع الجامعة تقديرًا لزيارة وفد الجامعة الصينية، والذى أهدى بدوره هدية تذكارية تحمل شعار الجامعة الصينية لرئيس جامعة قناة السويس.
وفد جامعة الصين المركزية في زيارة لجامعة قناة السويس
وفد جامعة الصين المركزية في زيارة لجامعة قناة السويس

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