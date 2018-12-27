الحكومة توافق على بيع 200 فدان بالفرافرة لإحدى الشركات مقابل تنازلها عن الدعاوى.. تفاصيل

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، الخاص بطلب محافظة الوادي الجديد التعامل بالاتفاق المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 200 فدان بمنطقة سهل بركة بمركز ومدينة الفرافرة لإعادة تخصيصها لشركة عوض الله عياد (سنابل سهل بركة) لإقامة مشروعات زراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/5/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2016، مع التأكيد على تنازل الشركة عن كافة الدعاوى القضائية، طبقًا لقرار لجنة فض المنازعات.



