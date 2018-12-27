ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر مواليد 97

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:28 م
صدى البلد
يسري غازي
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس عامر حسين مواعيد وملاعب مباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر لمواليد 1997، والتي ستقام يوم الأربعاء 2 يناير المقبل.

وتنطلق منافسات كأس مصر للشباب يوم الاربعاء القادم وجاءت على النحو التالي:
بترول أسيوط مع نادى أخميم على ملعب بترول اسيوط فى تمام الساعة الثانية ظهرا
مركز شباب ناصر ملوى مع نادى مطر طارس على ملعب الأخير فى الثانية ظهرا
نادى المعادى واليخت مع نادى السكة الحديد على ملعب نادى المعادى واليخت فى الثانية ظهرا
مركز شباب عرب الحصن مع النادى النوبي بالقاهرة على ملعب مركز شباب المعصرة فى الثانية ظهرا
نادى الحامول مع نادى عثماثون طنطا على ملعب نادى الحامول فى الثانية ظهرا
النادى المصرى بالسلوم مع نادى الترجى بمطروح على ملعب مركز شباب مطروح فى تمام الثانية ظهرا.
جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر مواليد 97

ترشيحاتنا

أردوغان يتصدر قائمة الحكام المستبدين لعام 2018

تحذير جديد من الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على أغلب المحافظات

عطل فنى يتسبب فى هبوط طائرة متجهة لألمانيا بمطار الغردقة

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

لأول مرة .. ترامب يكشف عن سبب خوفه على ميلانيا

الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

الأهلاوية عن صفقات يناير: الدورى راح.. ولاعيبة الزمالك سوبر.. فيديو

الحبس 3 سنوات للفتاة المتحرشة بقرد في المنصورة.. تفاصيل

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

برلماني يطالب الحكومة بمراجعة عقود الإيجار القديم: أضاعت مليارات على الدولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فيديو

خبيرة تغذية: لا فائدة من استخدام بذور الكتان دون طحنها.. فيديو
صلح عربيتك من غير ميكانيكى .. فيديو (خدمات)
برلمانية: اللفتات الإنسانية للسيسي تجاه الشعب كثيرة.. فيديو
السفير الأرجنتيني: نوجه القطاع الخاص للاستثمار بمصر .. فيديو
تعرف على طرق التخلص من النظرة التشاؤمية قبل العام الجديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟