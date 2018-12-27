جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر مواليد 97

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس عامر حسين مواعيد وملاعب مباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر لمواليد 1997، والتي ستقام يوم الأربعاء 2 يناير المقبل.



وتنطلق منافسات كأس مصر للشباب يوم الاربعاء القادم وجاءت على النحو التالي:

بترول أسيوط مع نادى أخميم على ملعب بترول اسيوط فى تمام الساعة الثانية ظهرا

مركز شباب ناصر ملوى مع نادى مطر طارس على ملعب الأخير فى الثانية ظهرا

نادى المعادى واليخت مع نادى السكة الحديد على ملعب نادى المعادى واليخت فى الثانية ظهرا

مركز شباب عرب الحصن مع النادى النوبي بالقاهرة على ملعب مركز شباب المعصرة فى الثانية ظهرا

نادى الحامول مع نادى عثماثون طنطا على ملعب نادى الحامول فى الثانية ظهرا

النادى المصرى بالسلوم مع نادى الترجى بمطروح على ملعب مركز شباب مطروح فى تمام الثانية ظهرا.