المذيع ممدوح الشناوي خلال ندوة بـ صدى البلد: فيلم حب إيه يناقش مشكلة التفكك الأسري.. ورانيا يوسف إنسانة راقية وحرة في لبسها.. أفكر بتقديم برامج عبر سوشيال ميديا.. فيديو

أنا مدين للجمهور بسبب نجاحي في مذيع العرب

قدمت كورسات في مجال الإعلام لأسماء أصبحت معروفة في الميديا

وأضاف أن "الكليب أظهر عودة الأمن والأمان لمصر وهذه أهم العوامل من أجل دعم السياحة المصرية وتشجيع عودتها، لأن هناك الملايين في الوطن العربي شاهدوا الكليب".





وتابع: "أصبحنا في عصر السوشيال ميديا التي ستسحب البساط من التليفزيون خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن هناك برامج وأفلاما أصبحت تذاع عبر الإنترنت مقابل اشتراك مادي.

وأضاف الشناوى أن فريق عمل قناة "الحياة" وفر له جميع الإمكانيات للقيام بتلك التجربة، مشيرا إلى أنه صدم من ردة فعل الشعب المصري الذي أصبح يشعر باللامبالاة.





وتابع: "البعض كان يصور نفسه سيلفي أثناء محاولة انتحاري وأحدهم شجعني وقال لي: أتوكل على الله، تضايقت بشدة وشعرت بالإحباط لأنه لم يمنعني أحد، وسألت نفسي ماذا حدث للشارع المصري الذي اتسم بالشهامة والرجولة فهل من الطبيعي يتركوا شابا أو أي شخص ينتحر دون أن يمنعوه؟!".

استضاف موقع "صدى البلد"، المذيع والفنان ممدوح الشناوي، الذي يعد من أبرز المذيعين الشباب بالساحة الإعلامية، ويسعى دائما للتجديد وتقديم أفكار غير اعتيادية.وكرم "صدى البلد" الشناوي عن مسلسل "نصيبي وقسمتك" وعن مشاريعه الإعلامية السابقة، كما تحدث عن تجربته الجديدة في فيلم "حب إيه"، وما سيقدمه خلال 2010.وقال الشناوي: "شاركت في فيلم حب إيه مع المخرج الرائع رضا عبد الرازق، وأكثر ما يميز الفيلم أن لكل واحد منا قصة مختلفة، وما يترتب على التفكك الأسري والفيلم يقدم معلومات اجتماعية هامة".وأضاف: "الفيلم القصير أصبح له جمهور وسوق في مصر، ولحاظنا هذا بعد مشاركة كم كبير من الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي، وأيضا حصول أفلام مصرية قصيرة على جوائز في مهرجانات عالمية".وتابع: "الناس أصبحت تحب الأفلام القصيرة، وليس من الضروري أن نقدم فيلم مدته ساعتان لكي نناقش موضوعا هاما، ومع تطور السوشيال ميديا وانتشاره سيصبح فيما بعد للفيلم القصير قيمته الفنية".وشارك الشناوى مع الفنانة رانيا يوسف في بطولة فيلم "حب إيه" في أول تعاون فني بينهما، مؤكدا أنها ممثلة تقدس عملها وتحبه كثيرًا وتعامل الجميع بتواضع واحترام.وأوضح أنه يرى أن كل إنسان حر في اختياره لملابسه ما لم يضر أحدًا، مشيرا إلى أن رانيا يوسف له أحقية ارتداء ما تريد لأنها حرية شخصية.وعن رانيا يوسف قال: "كان لي الشرف التعاون مع رانيا يوسف في فيلم حب إيه.. وبعيدا عما ما يقال بسبب أزمة فستان مهرجان القاهرة، فهي شخصية محترمة وتحب شغلها كثيرًا وتساند كل من حولها وتستقبل الجميع بابتسامة وتعاملهم بتواضع".وأعرب عن تعجبه من الحملة الشرسة على رانيا يوسف، قائلا: "في نفس كتير لبست زيها ومحدش اتكلم عليهم، اشمعنى رانيا يوسف؟!".وأكد أنه ظهر في كليب "صورة سيلفي" مع النجمة اللبنانية نيكول سابا كممثل، وليس كموديل كليبات، مشيرا إلى أنه كانت هناك عوامل جعلته يخوض هذه التجربة الجديدة.وقال: "كان لي شرف المشاركة في كليب من إخراج ياسر سامي، فهو مخرج مهم وأنا أحبه كثيرًا وهو مبدع في الكليبات، وأخبرني بأن نيكول سابا ستصور كليب لأول مرة في مصر".وكشف أن سبب موافقته على المشاركة في الكليب كان من أجل مصر قبل أن يستفيد هو من التجربة، موضحًا أن الأماكن التي تم تصوير فيها الكليب كانت في أماكن عامة مثل قصر النيل ووسط البلد، وهو ما يدل على أن مصر بلد الأمن والأمان.ولفت الشناوي إلى أنه يفكر في تقديم برنامج يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتمد على فكرة جديدة لم تقدم من قبل، مشيرا إلى أنه بجانب عمله كمذيع واحترافه مجال التمثيل يقوم بتقديم ورش وكورسات في مجال الإعلام، وأوضح أن هناك عددا من نجوم الإعلام المتواجدين حاليا كانوا ضمن الأشخاص المشاركين في الورش التي يقدمها.وقال إنه يفكر في العروض الإعلامية التي تلقاها خلال الفترة المقبلة وسيحسم الأمر مع بداية العام الجديد، كما قرر خوض تجربة الانتحار عام 2015 من أعلى كوبري قصر النيل لأن حينها كان معدل انتحار المصريين وبالأخص الشباب ازداد بنسبة كبيرة وفقا للإحصائيات.وأكد الشناوي حبه الشديد لمصر، مشيرا إلى أنه سوف يقدم إليها من خلال مجال الإعلام كل ما يفيدها ويعلي من شأنها حاله حال أي مصري يحب وطنه.وعن ذكرياته مع برنامج مذيع العرب: "أنا مدين للشعب المصري ونفسي أرد ليهم الجميل، لأنهم هم من نجحوني في برنامج مذيع العرب، انطلاقتي كانت في لبنان ولكن بتصويت ودعم المصريين".وقال: "أي عمل فني أو مشروع إعلامي سيفيد بلدي لن أتردد في المشاركة فيه، لأن حب الوطن نعمة".