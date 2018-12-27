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تعليم

رئيس جامعة عين شمس: التكامل بين دول العالم هو لغة الطب والعلوم

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، المؤتمر الثانى والأربعين للجمعية المصرية لعلم الانسجة والخلايا تحت عنوان جسيمات النانو الفوائد والأضرار الذي ينظمه قسم الهستولوجيا وبيولوجيا الخلية بكلية الطب جامعة عين شمس.

وأشار د. عبد الوهاب عزت، إلى أن عنوان المؤتمر يدل علي النهج المنتهج الآن، وهو تكامل العلوم جميعا مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هذه هي لغة الطب والعلوم العالمية حاليا، مؤكدا أن ذلك يؤدي الي نتائج كبيرة في النهاية. 

وأعربت د. حكمت سرور رئيس المؤتمر، عن سعادتها بهذا التجمع لكل الهستولوجيين ، مضيفة أن المؤتمر يناقش أحدث ما توصل اليه العلم فى مجالات جسيمات النانو والأنسجة والخلايا الجذعية.

وأكدت أن جسيمات النانو تتميز بصغر حجمها الهائل الذى يتراوح ما بين ١ الى ١٠٠ من المليار من المتر كما تتميز ايضا بإمكانية تعديل خصائصها واستخدامها فى مجالات مختلفة فى مجال الطب.

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