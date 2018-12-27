ننشر جدول منافسات البطولة العربية السابعة والأفريقية الثالثة لكرة السرعة

تنطلق البطولة العربية السابعة والأفريقية الثالثة لكرة السرعة الْيَوْمَ الخميس في الرابعة مساءً، وتستمر حتى 30 ديسمبر الجاري التي تستضيفها مصر وينظمها الاتحاد المصري لكرة السرعة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





ووصلت المنتخبات المشاركة في البطولة على مدار يومي 25 و26 من الشهر الجاري، ودخلت المنتخبات معسكرات تدريبية مكثفة بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.





وأقيم الاجتماع الفني للبطولة أمس في الساعة السابعة مساءً، لتنظيم وتنسيق منافسات البطولة.





ويشارك في البطولة 13 دولة عربية وأفريقية هم (الجزائر - تونس - ليبيا - السودان - الكاميرون - جزر القمر - ساحل العاج - نيجيريا - الصومال - البحرين - لبنان - الأردن - مصر).



