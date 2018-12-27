خبيرة تغذية: لا فائدة من استخدام بذور الكتان دون طحنها.. فيديو

قالت خبيرة التغذية شيري أنسي، خلال برنامجها "خلطة شيري" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن استخدام بذور الكتان وحدها دون طحنها وخلطها بمنتجات أخرى لا تجدي نفعًا وفائدة.



وتابعت "أنسي"، أنه من الممكن خلط بذور الكتان مع السلطة أو الزبادي أو العصائر، موضحة أنها تصف استخدام تلك البذور في ريجيم الديتكوس، حيث يتم استخدامها في وجبة الإفطار عن طريق وضعها على كوب زبادي مضاف إليه ملعقة من عسل النحل.



وأكدت أنسي أن تناول بذور الكتان عن طريق الفم يساعد في تنعيم الشعر.