السعودية تخطط لإنشاء 22 سدا في 2019

كشف د.عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والزراعة والمياه السعودي، أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج لإنشاء 22 سدا في مختلف مناطق المملكة في العام القادم للاستفادة من مياه الأمطار لتضاف إلى 43 سدا يتم انشاؤها حاليا، فيما يبلغ عدد السدود 523 سدا بالمملكة.



ونقلت جريدة "الرياض" السعودية عن الفضلي قوله إن الوزارة وضعت خطة عمل بدأت في تنفيذها تتضمن تنفيذ 20 مشروعا زراعيا يتطلب استثمارات تصل إلى 12 مليار ريال على مدار العشر سنوات المقبلة، تشمل كافة مدن المملكة، بما فيها مدن المنطقة الشرقية، مضيفا أن انتاجية القطاع الخاص من تحلية المياه تبلغ 2 مليون متر مكعب يوميا.



وأشار إلى سعي الوزارة إلى توزيع 11 مليون متر مكعب في شبكات التوزيع خلال السنوات العشر القادمة، لافتا أن خطط تخصيص قطاع المياه تسير وفقا للخطة المرسومة، حيث سيتم إنشاء عدة شركات في مختلف مناطق المملكة ستتولى مسئولية توزيع المياه على المواطنين.



وتابع أن تكلفة الأثر البيئي يكلف المملكة حوالي 90 مليار في 2016 وفقا لدراسة أجرتها الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة قبل ثلاث سنوات، لافتا إلى أن القطاع الزراعي بمختلف مجالاته يعد قطاعا جاذبا للاستثمار.



وعن قضية السعودة في مجال الصيد البحري، واشتراط وجود الصياد السعودي مع كل مركب صيد يدخل البحر، أبان الفضلي أن مجتمعنا السعودي كأي مجتمع آخر، ولا يختلف عن تلك المجتمعات من ناحية قابلية أبنائه للعمل في الصيد، ونرفض مقولة أن المواطن لا يقبل على مهنة الصيد، ولدينا في هذا الجانب برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع، مبديًا ترحيبه بملاحظات العاملين في قطاع الصيد في هذا الجانب.