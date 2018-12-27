ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مودريتش يتوج بجائزة أفضل رياضي في البلقان

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
رويترز
توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل رياضي في منطقة البلقان في 2018 يوم الخميس ليصبح ثاني لاعب كرة قدم يحصل على هذه الجائزة بعد البلغاري هريستو ستويتشكوف أفضل لاعب في أوروبا عام 1994.

وحصد مودريتش ،الفائز بالكرة الذهبية، لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ناديه الإسباني ريال مدريد وساهم في تأهل كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا وحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

وتفوق اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي حصل على 75 نقطة في النسخة 46 للاستفتاء الذي تنظمه وكالة الأنباء البلغارية، على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس الذي حصد الجائزة ذاتها خمس مرات على التوالي بين عامي 2011 و2015.

واحتلت الرومانية سيمونا هاليب، التي أنهت العام في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس للموسم الثاني على التوالي، المركز الثالث في الاستفتاء الذي تنظمه وكالات الأنباء الرسمية في دول البلقان التسع.

ترشيحاتنا

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي (خدمات)

أول تعليق لـ محمود وحيد خلال الظهور داخل الأهلي

شاهد.. الدمار الذي خلفه زلزال صقلية الإيطالية بعد ثوران بركان إتنا

أول تعليق من الإمارات على أنباء فتح سفاراتها في سوريا

الزمالك يلتقى بيراميدز والمقاصة 24 و29 يناير فى الدورى

ظهور أول لأطفال وفاء الكيلاني من زوجها اللبناني

الحبس 3 سنوات للفتاة المتحرشة بقرد في المنصورة.. تفاصيل

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

مصرع سيدة وابنتها في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

تحذير جديد من الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على أغلب المحافظات

عطل فنى يتسبب فى هبوط طائرة متجهة لألمانيا بمطار الغردقة

لأول مرة .. ترامب يكشف عن سبب خوفه على ميلانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فيديو

خبيرة تغذية: لا فائدة من استخدام بذور الكتان دون طحنها.. فيديو
صلح عربيتك من غير ميكانيكى .. فيديو (خدمات)
برلمانية: اللفتات الإنسانية للسيسي تجاه الشعب كثيرة.. فيديو
السفير الأرجنتيني: نوجه القطاع الخاص للاستثمار بمصر .. فيديو
تعرف على طرق التخلص من النظرة التشاؤمية قبل العام الجديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟