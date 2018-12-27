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محافظات

لأول مرة بالسويس.. خريطة جديدة لمحطات الصرف الصحي والمياه والشبكات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:44 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
حسن غنيمة
عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب أحمد خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستعراض خطط إنهاء مشكلات مشروعات الصرف الصحي والمياه بمحافظة السويس. 

وفي اللقاء تم -بحسب بيان- بحث تصميم خريطة جديدة لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي وشبكات وخطوط الصرف الصحي وتدعيم عدد من محطات الصرف الصحي بطلمبات جديدة وتغيير المحابس للشبكات وتوفير 3000 غطاء لغرف تفتيش الصرف الصحي ، تم تركيب منها 200 غطاء وجارٍ استكمال الباقي لأنها مشكلة اغطية غرف تفتيش الصرف الصحي على مستوى أحياء السويس.

كذلك أكد المهندس ممدوح رسلان على أنه سوف سيتم ادخال محطة الزراير بالخدمة أول ابريل 2019 وإنهاء مشكلة الصرف الصحي بعدة مناطق وتدعيم محطة ابو عارف والسواحل وقرية عامر.

وطالب المحافظ بسرعة أنها مشكلة الصرف الصحي بكفر حودة والأربعين وعدد من مناطق السويس وانهاء محطة صرف الحسني والكراني لخدمة أهالي القريتين بحي الجناين.

وفي نهاية الاجتماع أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ان السويس ستشهد طفرة كبيرة في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وسيتم حل عدد من المشكلات الحالية في هذا المجال. .

حضر الاجتماع كل من دكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وطارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن مبروك رئيس قطاع السويس للمياه والصرف الصحي والمهندس شكري عبد المنعم رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ووفد الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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