لماذا لا يأكل الناذر من نذره ؟ الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم إذا نذر لله نذرا طلبا أو حاجة في شيء ثم تحقق طلبه من الله تبارك وتعالى، يكون نذره في هذه الحالة واجب في ذمته، وملزم بأن يقضيه.



وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « لماذ لا ياكل أهل الناذر من النذر؟»، أن النذر هذا إذا كان منعقداً ونذر واجب يخرج من ملك الإنسان، فالنذر معناه إخراج الشئ من ملكك الى ملك الله فيذهب النذر لأهل الله وهم الفقراء والمساكين.



وأشار الى أن الفقهاء قالوا أنه إذا أكل الناذر من نذره فغن عليه أن يقدر ما أكله ويخرجه للفقراء.

